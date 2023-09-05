السعودية .. تحذير عاجل من المملكة لرعاياها في الكويت

أصدرت السفارة السعودية لدى الكويت، اليوم الثلاثاء، تحذيرا لرعاياها المقيمين في الكويت، بعد تفعيل الداخلية الكويتية لقرار جديد بخصوص تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب للدولة.

وقالت السفارة السعودية في بيان: "تود السفارة التأكيد على جميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر إلى خارج الكويت".

وأضافت أن "سدادها يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة، أو أي تطبيق سهل، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية".

وتبدأ وزارة الداخلية الكويتية بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة المواصلات قبل المغادرة ابتداء من يوم غد الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023.