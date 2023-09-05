ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية بعد قرار السعودية بشأن الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1%، يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت السعودية وروسيا تمديدا جديدا لتخفيضاتهما الطوعية للإمدادات، مما يمتد لخفض إجمالي قدره 1.3 مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى ديسمبر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 1.21 دولار، أو نحو 1.4 بالمئة، إلى 90.21 دولار للبرميل، متجاوزة مستوى 90 دولارا للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أكتوبر 1.59 دولارًا، أو حوالي 1.9٪، إلى 87.14 دولارًا للبرميل.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم الثلاثاء، إن قرار الرياض تمديد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا ستتم مراجعته شهريا للنظر في ما إذا كانت ستزيد الخفض أو تزيد الإنتاج.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن روسيا العضو في أوبك+ مددت أيضا تخفيضاتها الطوعية حتى نهاية العام “للحفاظ على الاستقرار والتوازن” في أسواق النفط.

وخفض ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم صادراته بمقدار 300 ألف برميل يوميا خلال هذه الفترة. لقد قامت بخفض الإنتاج والصادرات جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تخفيضات العرض الحالية لـ أوبك +.

وكانت روسيا قالت إنها ستخفض صادراتها النفطية طوعا بمقدار 500 ألف برميل يوميا، أي حوالي 5% من إنتاجها، في أغسطس، وبواقع 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.

كما تعمل روسيا على خفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2024.