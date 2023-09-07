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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت .. بدء تحصيل المديونيات المستحقة لوزارة العدل من الوافدين

الكويت - علم
الكويت - علم

أفادت صحيفة الراي الكويتية أن اليوم   الخميس سيبدأ تطبيق تحصيل المديونيات المستحقة لوزارة العدل، بعد خطوات مماثلة متعلقة بمديونيات الكهرباء وغرامات المرور، اعتباراً من مطلع سبتمبر الجاري.

وذكر الإعلام الأمني بالكويت  أنه بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بضرورة الربط بين الجهات الحكومية المعنية لتحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب للدولة، تبدأ وزارة الداخلية، اعتباراً من الخميس الموافق 7 سبتمبر الجاري، تفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة العدل قبل المغادرة.


وأوضحت أنه يتوجب على كل أجنبي يرغب في مغادرة البلاد، أياً كان سبب المغادرة، أن يقوم بسداد المديونيات المستحقة عليه، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أو تطبيق «سهل».

وناشدت وزارة الداخلية الجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام، حيث إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.
 

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