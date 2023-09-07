رفع اسم حارس مرمى الزمالك من قائمة الفريق

حصل محمد نديم حارس مرمى فريق الزمالك على الاستغناء الخاص به خلال الساعات القليلة الماضية، بعد رفع اسمه من قائمة الانتظار وعدم قيده بالقائمة المحلية.

وتلقى الحارس عدة عروض محلية في الفترة الأخيرة، ويفاضل اللاعب بينها لاختيار أنسبها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقق الفوز على نظيره السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان الفريق بدأ معسكره المغلق يوم الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم 11 سبتمبر الجاري أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.