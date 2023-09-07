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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد وملعب مباراة الأهلي الافتتاحية في كأس العالم للأندية

النادي الأهلي
النادي الأهلي

ينتظر فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر الفائز من مواجهة نادي اتحاد جدة السعودي ونظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي فى ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر في إفتتاح مشواره بكأس العالم للأندية أمام الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي ونظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي في تمام الساعة الساعة 9 بتوقيت القاهرة يوم 15 ديسمبر المقبل علي ستاد الملك عبدالله الجوهرة المشعة في جدة.

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قرعة كأس العالم للأندية 

 

أقيمت الثلاثاء الماضي قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية، بتواجد النادي الأهلي ممثلا عن قارة إفريقيا.
وتستضيف مدينة جدة السعودية بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.


ويلتقي اتحادة جدة ممثل البلد المستضيف فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية 12 ديسمبر، على أن يلتقي الفائز منهما مع الأهلي في ربع النهائي 15 ديسمبر.

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مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

 

المباراة الافتتاحية
اتحاد جدة السعودي - أوكلاند سيتي النيلوزيلندي، 12 ديسمبر.
الدور ربع النهائي
الأهلي - الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، 15 ديسمبر.
كلوب ليون المكسيكي - أوراوا الياباني، 15 ديسمبر
نصف النهائي
المتأهل من الأهلي والاتحاد وأوكلاند - بطل أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد)، 18 ديسمبر
الفائز من كلوب ليون وأوراوا - مانشستر سيتي الإنجليزي، 18 ديسمبر
مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية، 22 ديسمبر.
يذكر أن الأهلي حقق المركز الرابع في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية، بينما فاز ريال مدريد الإسباني باللقب.
 

كأس العالم للاندية الأهلى اتحاد جدة السعودي أوكلاند سيتي النيوزيلندي مارسيل كولر السعودية

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