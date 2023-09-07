موعدنا في ديسمبر| دليلك لمشاهدة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023.. مواعيد وقنوات مفتوحة مجاناً

أسرة كرة القدم تترقب بفارغ الصبر، حدثًا كبيرًا وهامًا في عالم الرياضة، حيث تمت سحب قرعة كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 ديسمبر حتى 22 من الشهر ذاته. وستشهد هذه البطولة مشاركة بطل القارات، بما في ذلك النادي الأهلي ومانشستر سيتي الإنجليزي. سنلقي نظرة على تفاصيل قرعة البطولة وما ينتظر الفريقين في هذا الحدث الرياضي الكبير.

تفاصيل قرعة البطولة

تمت مراسم سحب قرعة كأس العالم للأندية 2023 ببداية رائعة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ومكة المكرمة، والساعة الثالثة عصرًا بتوقيت أبوظبي.

وخلال هذه المناسبة الكبيرة، ألقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، السيد ياسر المسحل، كلمة أكد فيها فخر بلاده باستضافة هذا الحدث الكروي الكبير، الذي يعد واحدًا من أهم الأحداث في تاريخ الساحرة المستديرة.

وقد ألقى أيضًا جيانو إنفانتينو، رئيس الفيفا، كلمة أعرب فيها عن سعي الفيفا لتنظيم البطولات المختلفة في دول الشرق الأوسط، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته قطر في تنظيم كأس العالم 2022.

مشوار النادي الأهلي في البطولة



أسفرت قرعة البطولة عن وقوع النادي الأهلي في الجولة التمهيدية الثانية، حيث سيلتقي الفائز من مباراة اتحاد جدة وفريق نادي أوكلاند سيتي في هذا الدور التمهيدي. وفي حال تأهله من هذه المرحلة، سيلتقي ببطل كوبا ليبرتادوريس، والذي سيتم الكشف عنه في شهر نوفمبر.

من ناحية أخرى، سيلتقي مانشستر سيتي بالفائز من مباراة أوراوا ريد دياموندز وليون المكسيكي.

مواعيد المباريات



12 ديسمبر: الدور الأول - اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي.

15 ديسمبر: الدور الثاني - الأهلي يواجه الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، وكلوب ليون المكسيكي يواجه أوراوا ريدز الياباني.

18 ديسمبر: نصف النهائي - الأهلي في حالة التأهل يواجه بطل أمريكا الجنوبية.

19 ديسمبر: نصف النهائي - مانشستر سيتي يواجه الفائز من مباراة كلوب ليون المكسيكي ضد أوراوا ريدز الياباني.

وستقام مباراتي تحديد المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية في يوم 21 ديسمبر.

22 ديسمبر: المركز الثالث والنهائي.

ترغب جماهير كرة القدم في معرفة القنوات التي ستنقل بث قرعة كأس العالم للأندية 2023. سيتم اليوم الإعلان عن مواعيد مباريات هذه البطولة الكبيرة ومنافسة النادي الأهلي في أول مبارياته في هذا الحدث العالمي الكبير بين الأندية.

القنوات المفتوحة لبث قرعة كأس العالم للأندية 2023 اليوم

بالنسبة للقنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل قرعة كأس العالم للأندية 2023 ، لا يوجد أي قناة عبر الإنترنت ستقوم ببث هذا الحدث. ومع ذلك، أعلن الفيفا عن إمكانية مشاهدة قرعة البطولة مباشرة ومشاهدة اهم احداث البطولة عبر قناتهم الرسمية على موقع اليوتيوب. يمكنكم مشاهدة القرعة عبر الرابط التالي:

[اضغط هنــــــــــــــــــا]، أو عبر الموقع الإلكتروني للفيفا على الإنترنت.

ويمكنكم متابعة ومشاهدة جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2023 بشكل حصري ومباشر عبر شاشة قنوات السعودية الرياضية "SSC"، وذلك داخل المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. يمكن استقبال هذه القناة عبر الترددات التالية:

اسم القناة: SSC السعودية الرياضية.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ssc sport عرب سات



القمر الصناعي: العرب سات.

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

كانت قرعة كأس العالم للأندية 2023 حدثًا مميزًا ينتظره عشاق كرة القدم حول العالم. نأمل أن تشهد هذه البطولة منافسة شرسة ومشوارًا ناجحًا للنادي الأهلي ومانشستر سيتي. تابعوا معنا تغطيتنا الحصرية لهذا الحدث الكروي الكبير.