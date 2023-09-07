ارتفاع أسعار حبوب منع الحمل.. طرق طبيعية لتنظيم الإنجاب

شهد عدد من أدوية منع الحمل وتنظيم الحيض زيادة في الأسعار، خلال الفترة الأخيرة..

نعرض لكم طرق طبيعية تساعد في تأخير ومنع الحمل، وفقا لما جاء في موقع medicinenet

طريقة إيقاع التقويم

تعتمد طريقة إيقاع التقويم لتجنب الحمل على حساب فترة خصوبة المرأة على التقويم وبناءً على 12 دورة شهرية سابقة لها، تطرح المرأة 18 يومًا من أقصر دورة شهرية لها لتحديد أول يوم خصوبة لها، و11 يومًا من أطول دورة شهرية لها لتحديد آخر يوم خصوبة لها.

يمكنها بعد ذلك حساب إجمالي عدد الأيام التي يمكن خلالها الإباضة وإذا كانت الدورة الشهرية للمرأة غير منتظمة تمامًا من شهر لآخر، فسيكون هناك عدد أكبر من الأيام التي يمكن أن تصبح خلالها حاملاً.

إن طريقة التقويم فعالة بنسبة 80% فقط في منع الحمل، وعندما تستخدم بمفردها تعتبر قديمة وغير فعالة.



2. طريقة درجة حرارة الجسم القاعدية

تعتمد طريقة درجة حرارة الجسم الأساسية (BBT) على حقيقة أن درجة حرارة المرأة تنخفض من 12 إلى 24 ساعة قبل إطلاق البويضة من مبيضها ثم ترتفع مرة أخرى بمجرد إطلاق البويضة. ولسوء الحظ، فإن هذا الفرق في درجات الحرارة ليس كبيرا جدا. وتكون أقل من درجة واحدة فهرنهايت (حوالي نصف درجة مئوية) عندما يكون الجسم في حالة راحة.



تتطلب طريقة قياس درجة حرارة الجسم الأساسية أن تقوم المرأة بقياس درجة حرارتها كل صباح قبل النهوض من السرير، ويجب استخدام مقياس حرارة خاص أكثر دقة وحساسية من مقياس الحرارة الفموي التقليدي، وملاحظة التغيرات في درجات الحرارة اليومية بعناية ويجب أن يتم ذلك كل شهر وتتوفر الآلات الحاسبة عبر الإنترنت لمساعدة المرأة على قياس درجة حرارة جسمها الأساسية.

لاستخدام درجة حرارة الجسم الأساسية كوسيلة لتحديد النسل، يجب على المرأة الامتناع عن ممارسة الجماع منذ انخفاض درجة حرارتها حتى مرور 48 إلى 72 ساعة على الأقل بعد ارتفاع درجة حرارتها مرة أخرى.

طريقة فحص المخاط

تعتمد طريقة فحص المخاط على وجود أو عدم وجود نوع معين من مخاط عنق الرحم الذي تنتجه المرأة استجابة لهرمون الاستروجين وتفرز المرأة كميات أكبر من المخاط المائي أكثر من المعتاد (مثل بياض البيض النيئ) قبل إطلاق البويضة من مبيضها مباشرة ويمتد ما يسمى بمخاط عنق الرحم الأبيض (EWCM) لمدة تصل إلى بوصة واحدة عند سحبه، يمكن للمرأة أن تتعلم كيفية التعرف على الاختلافات في كمية ونوعية مخاط عنق الرحم من خلال فحص مظهره على ملابسها الداخلية، والفوط الصحية، ومناديل المرحاض؛ أو يمكنها إزالة عينة من المخاط بلطف من فتحة المهبل باستخدام إصبعين.



يمكنها اختيار ممارسة الجماع بين وقت آخر دورة شهرية لها ووقت التغير في مخاط عنق الرحم.

خلال هذه الفترة، يوصى بممارسة الجماع كل يومين فقط لأن وجود السائل المنوي يزيد من صعوبة تحديد طبيعة مخاط عنق الرحم وإذا كانت المرأة لا ترغب في الحمل، فلا ينبغي لها ممارسة الجماع على الإطلاق لمدة 3 إلى 4 أيام بعد أن تلاحظ التغير في مخاط عنق الرحم.

طريقة الأعراض الحرارية

تجمع طريقة الأعراض الحرارية بين جوانب معينة من التقويم ودرجة حرارة الجسم الأساسية وطرق فحص المخاط. لا يتم أخذ كل هذه العوامل بعين الاعتبار فحسب، بل يتم أيضًا أخذ أعراض أخرى مثل التشنج الطفيف وألم الثدي و تعاني بعض النساء من عدم الراحة في أسفل البطن (في منطقة المبيضين) أثناء إطلاق البويضة (الإباضة).

مجموعات اختبار مؤشر الإباضة

يمكن للمرأة استخدام مجموعة أدوات التنبؤ بالإباضة لتحديد الموعد الأكثر احتمالاً للإباضة وتقيس هذه المجموعة الخاصة كمية الهرمون الملوتن (LH) في البول ونظرًا لأن الهرمون اللوتيني يعزز نضوج البويضة في المبيض، فإن كمية الهرمون اللوتيني تزيد عادة قبل 20 إلى 48 ساعة من الإباضة و تسمى هذه الزيادة بتدفق الهرمون اللوتيني، والذي يمكن اكتشافه بعد ذلك في بول المرأة بعد 8 إلى 12 ساعة و تم تصميم مجموعة التنبؤ بالإباضة لقياس كمية الهرمون الملوتن في البول.

في أبسط الحالات، تتبول المرأة على عصا اختبار ويتم الإشارة إلى كمية الهرمون الملوتن من خلال تغير اللون، وتتناسب شدة اللون مع كمية الهرمون الملوتن في بولها، وتبدأ المرأة باختبار البول قبل يومين إلى ثلاثة أيام من توقع الإباضة بناءً على مواعيد دوراتها الشهرية السابقة.

الأيام المثالية للتخصيب هي اليومان السابقان للتبويض، ويوم التبويض، واليوم التالي للتبويض، وأكبر فرصة للحمل هي إذا حدث الجماع خلال 24 ساعة بعد زيادة الهرمون الملوتن. تُستخدم مجموعات التنبؤ بالإباضة في المقام الأول لزيادة فرصة حمل المرأة، ولكنها يمكن أن تشير أيضًا للمرأة إلى أنها على وشك الإباضة ويجب عليها اتخاذ الاحتياطات المناسبة لمنع الحمل .

طريقة السحب

وباستخدام طريقة السحب يقوم الرجل بسحب قضيبه من مهبل المرأة قبل القذف حتى لا يدخل السائل المنوي المنطلق من قضيبه إلى مهبلها. ويسمى الانسحاب أيضًا انقطاع الجماع .

هناك مشاكل في استخدام الانسحاب كوسيلة لمنع الحمل.

أولاً، قد يطلق الرجل كميات صغيرة من الحيوانات المنوية قبل القذف الفعلي. ثانياً، يحتاج الرجل إلى ضبط النفس والإحساس الدقيق بالتوقيت حتى يتمكن من سحب قضيبه من مهبل المرأة قبل القذف. نظرًا لأنه قد يكون من الصعب على الرجل إتمام ذلك بنجاح، فإن طريقة الانسحاب تكون فعالة بنسبة 75٪ -80٪ ​​فقط في منع الحمل.



العقم بالرضاعة

يعتمد العقم الرضاعة على فكرة أن المرأة لا تستطيع الحمل طالما أنها ترضع طفلها وصحيح أن المرأة قد لا تقوم بالإباضة بعد الولادة مباشرة كما لو لم تكن ترضع، عادة ما تبدأ النساء المرضعات في التبويض مرة أخرى بعد 10 إلى 12 أسبوعًا من الولادة.

تبدأ الأم المرضعة بالتبويض مرة أخرى ولا تدرك أنها تتمتع بالخصوبة، حيث يمكن أن تحدث الإباضة قبل عودة الدورة الشهرية.

إذا حدث هذا وقامت الأم بممارسة الجنس دون وقاية، فيمكن أن تصبح حاملاً في نفس الوقت الذي لا تزال فيه ترضع طفلها وإذا كانت الأم المرضعة لا ترغب في الحمل مرة أخرى، فيجب عليها البدء في استخدام وسيلة مناسبة لمنع الحمل.



الغسل والتبول

الغسل المهبلي هو استخدام محلول سائل لغسل المخاط وأنواع أخرى من المخلفات الجسدية من مهبل المرأة وتختار العديد من النساء جعل الغسل المنتظم جزءًا من روتينهن للحفاظ على نظافة المهبل ولا يوصي معظم الأطباء والكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG) بهذه الممارسة.

الامتناع عن ممارسة الجماع

الامتناع عن الجماع يعني عدم ممارسة أي اتصال على الإطلاق، إن عدم الاتصال مع فرد من الجنس الآخر يعني أنه لا توجد فرصة لأن يقوم الحيوان المنوي للرجل بتخصيب بويضة المرأة.

يمكن للرجل أو المرأة أن يمارس الامتناع عن النشاط لفترة زمنية محددة، أو بشكل مستمر طوال الحياة.. الامتناع عن الممارسة فعال بنسبة 100٪ في منع الحمل.

فائدة أخرى مهمة للامتناع عن ممارسة الجماع هي أنه يقلل بشكل ملحوظ من احتمالية الإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً ( STD ).

في هذا السياق، يعني الامتناع عن ممارسة النشاط المهبلي والشرجي والفموي لأن العدوى المنقولة يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر بأي من هذه الطرق.

وتجدر الإشارة إلى أن الاستمناء المتبادل ولمس الأعضاء التناسلية للشريك الآخر يمكن، في بعض الحالات، نقل الحيوانات المنوية أثناء المداعبة المتبادلة الشديدة مما قد يؤدي إلى الحمل.