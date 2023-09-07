سلطة الطيران المدني تنظم دورة إدارة المخاطر في مجال النقل الجوي

نظمت اليوم سلطة الطيران المدني تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني دورة تدريبية تحت عنوان " إدارة المخاطر فى النقل الجوى" بالتنسيق والتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدني والتى استمرت فاعلياتها على مدار خمسة أيام بمقر سلطة الطيران المدني بالقاهرة؛ بحضور الأستاذ خالد محمد عنتر خبير النقل الجوى بالمنظمة العربية للطيران وبمشاركة ممثلين من عدة دول عربية وأفريقية؛ ليبيا والمغرب وموريتنيا ومصر.

أدار الدورة التدريبية الدكتور حسن محمد أستاذ الإدارة الاستراتيجية، وهدف برنامج الدورة التركيز على موضوعات جديدة تسهم في تمكين المشاركين من الإطلاع على أحدث الإجراءات وأفضل الأساليب في التعامل على مواجهة الأزمات والكوارث وكيفية تفادى حدوثها والأساليب العلمية لمواجهة تلك المخاطر وكذلك تقديم الحلول السريعة والفعالة فى مجال النقل الجوى على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.



وفى ختام الدورة قام هشام عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوى بتسليم الشهادات للمتدربين،، جدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تندرج في إطار التنسيق الدائم بين سلطة الطيران المدنى و المنظمة العربية للطيران والتى تتضمن إجراء عدة دورات تدريبية وورش عمل من أجل تحقيق المصلحة المشتركة لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة في مجال التدريب وتبادل الخبرات لجميع الكوادر البشرية العاملة في مجال النقل الجوي بالدول العربية.