مصطفى بكري: جماعة الإخوان ترغب في العودة للمشهد السياسي بطرق ملتوية

تغير لونها كـ"الحرباية"

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن أيمن نور ترك إسطنبول في تركيا، وعقد جلسة مع أحمد طنطاوي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، لبحث موقف الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن أحمد طنطاوي وكذلك أيمن نور لم يستطيعان نفي هذا.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، أن المرشح المحتمل أحمد طنطاوي على لسان المنسق الإعلامي له رحب بعودة الإخوان للمشهد طالما يحمل الرقم القومي وهو ما يصطدم مع الواقع والشعب ومصلحة الدولة المصرية وهو أمر يستحق المحاسبة.

مصلحة الدولة المصرية

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن جماعة الإخوان زي "الحرباية" بتعرف تغير لونها وترغب في العودة للمشهد السياسي بطرق ملتوية .