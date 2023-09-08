هشام رشدي لاعب الترسانة ينتقل إلى العليا السعودي على سبيل الإعارة

أتم مسئولو نادي قرية العليا السعودي التعاقد مع هشام رشدي مدافع نادي الترسانه لمدة موسم علي سبيل الاعارة لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد .



ووقع هشام رشدى صاحب ال ٢٠ عاما على عقود انتقاله في حضور هشام السيد المدير الفني لنادي العليا و طارق النهار المدير الرياضي .

وحصل نادي الترسانة علي مبلغ ٥ آلاف ريال مقابل اعارة اللاعب لنادي قرية العليا السعودي ، ويعد هشام رشدي هو ثان اللاعبين المصريين المنضمين لفريق العليا بعد انضمام احمد عماره هداف دوري القسم الثالث

ويشارك نادي قرية العليا ضمن دوري الدرجه الثالثه السعودي بالمنطقة الشرقية ويقود الفريق المدير الفني المصري هشام السيد