سفير مصر في الهند يكشف سبل التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة

حل السفير المصري بالهند وائل حامد، ضيفا ببرنامج " 90 دقيقة" والمذاع عبر قناة المحور، للحديث حول العديد من الموضوعات الهامة.

وقال حامد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"،:" السائح الهندي يقدر التاريخ والثقافة، لذلك يفضل زيارة الأقصر وأسوان والمعالم القاهرة، على عكس السائح الأوروبي الذي يفضل المحافظات الشاطئية مثل الغردقة وشرم الشيخ.

ولفت السفير المصري بالهند إلي أن هناك توجها لجعل مصر بوابة للسياحة الهندية، وعدم اقتصارها على سياحة الترانزيت فقط، وتشجيع السياح على تخصيص وقت لزيارة القاهرة ومعالمها المختلفة.

أشار إلى أن السياحة ستكون أحد المحاور الرئيسية في العلاقات بين البلدين في الفترة المقبلة، منوها إلي أهمية بدء خطوط الطيران المباشرة بين مصر والهند، حيث بدأت خدمة الرحلات المباشرة منذ شهر تقريبًا، ومن المتوقع أن تكون لها تأثير كبير على حركة السياحة بين البلدين.

وأكد وائل حامد، أن خط الرحلات إلى مومباي لم يكن كافيًا، خاصة مع كبر حجم الهند كدولة، ولذلك تعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة نحو تعزيز التبادل السياحي بين البلدين.