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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دبلوماسي هندي: العلاقات المصرية والهندية ممتدة منذ الفراعنة

صدى البلد

حل السفير الهندي السابق ذكر عبد الرحمن رئيس مركز الدراسات الإسلامية بنيودلهي، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج " 90 دقيقة، والمذاع عبر قناة المحور، للحديث عن حبه لمصر.

وقال ذكر عبد الرحمن خلال حواره بالبرنامج،:" العلاقات المصرية الهندية تاريخها طول وتشهد تعاون مستمر في مختلف المجالات، بالاضافة لتعاون مستقبلية.

وأكمل الدبلوماسي السابق،:" في زمن الفراعنة كانوا يأتون لشراء الأحجار الكريمة من الهند وهو ما يعني وجود تبادل تجاري وروابط قديمة منذ زمن بعيد.


وأشار:"منذ 100 سنة كانت العلاقات الثقافية غاية في الروعة واليوم العلاقات الإستثمارية والسياسية في أوجها وفي أفضل ظروفها". 

الأحجار الكريمة الاعلاميه بسمة وهبة 90 دقيقة بسمة وهبة برنامج 90 دقيقة

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