دبلوماسي هندي: العلاقات المصرية والهندية ممتدة منذ الفراعنة

حل السفير الهندي السابق ذكر عبد الرحمن رئيس مركز الدراسات الإسلامية بنيودلهي، ضيفا على الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج " 90 دقيقة، والمذاع عبر قناة المحور، للحديث عن حبه لمصر.

وقال ذكر عبد الرحمن خلال حواره بالبرنامج،:" العلاقات المصرية الهندية تاريخها طول وتشهد تعاون مستمر في مختلف المجالات، بالاضافة لتعاون مستقبلية.

وأكمل الدبلوماسي السابق،:" في زمن الفراعنة كانوا يأتون لشراء الأحجار الكريمة من الهند وهو ما يعني وجود تبادل تجاري وروابط قديمة منذ زمن بعيد.



وأشار:"منذ 100 سنة كانت العلاقات الثقافية غاية في الروعة واليوم العلاقات الإستثمارية والسياسية في أوجها وفي أفضل ظروفها".