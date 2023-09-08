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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس شعبة الذهب بالجيزة : أتوقع انخفاض المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة|فيديو

عتدل راضي رئيس شعبة
عتدل راضي رئيس شعبة الذهب بالجيزة

تتأرجح أسعار الذهب في مصر بين الانخفاض والارتفاع وسط ترقب كبير من جانب المهتمين بشراء الذهب سواء للزينة أو المقدمين على الزواج وآخرين الذين اشتروا سعر جرام الذهب عند مستويات مرتفعة حيث وصل سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في الأسواق المصرية عند سعر 2900 جنيه سعر جرام عيار 21 ثم عاود سعر جرام الذهب لمستويات 2200 جنيه وسط توقعات باستمرار الأداء العرضي لـ أسعار الذهب ثم عودة صعود المعدن الأصفر مع بداية عام 2024.

ارتفع سعر الذهب أمس الخميس خلال التعاملات بنحو 15جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 2205 جنيهات للجرام، في حين تحرك سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1919 دولارا.

 

في البداية قال عادل راضي رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة إن الذهب اليوم مرتفع بمقدار 15 جنيها للجرام مقارنة بأمس حيث أن سجل جرام الذهب عيار 18 هو 189 جنيه وعيار 21 ب 2205 وعيار 24 سجل 2560 جنيها موضحا أن من المتوقع خلال الفترة القادمة انخفاض في أسعار الذهب بسبب تراجع أسعار البترول بسبب القوة الشرائية للذهب خلال الفترة الحالية ضعيف بسبب التضخم الموجود في العالم وأثر تأثير سلبي على جميع السلع.

وأضاف راضي أن من أسباب تراجع الذهب خلال الفترة القادمة هو عدم اتجاه الدولة لتعويم الجنيه وتثبيت سعر الفائدة بعد تثبيت البنك الفدرالي للفائدة في آخر اجتماع له بسبب تحجيم حجم التضخم في العالم مشيرا أن الإقبال خلال الفترة الحالية على السبائك الذهب والجنيهات الذهب بسبب اتجاه المصرين للادخار خلال الفترة الحالية موضحا أن مصنعية السبائك والجنيهات الذهب تكون في حدود ٥٠ جنيه للجرام وعند إعادة بيعها بيتم استرداد جزء من المصنعية.

وتابع عادل راضي أن الإقبال على المشغولات الذهبية أصبح ضعيف واتجاه المقبلين على الزواج شراء خاتم ودبله فقط شبكة لهم والاستغناء عن الأطقم الذهب واستغلال النقود في شراء باقي الجهاز في ظل ارتفاع الأسعار الحالية وقدم عادل راضي نصيحه للمشاهدين بشراء الذهب عند انخفاضه والاحتفاظ به للإدخار على المدى البعيد لأنه معدن نفيس ويعاود الارتفاع مرة أخرى بعد فترة من الزمن .

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