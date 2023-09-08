اليوم سيصبح 25 ساعة بدلا من 24.. ماذا يحدث للكون ؟

في غضون سنوات سيشهد كوكب الأرض ظاهرة غريبة وهي زيادة ساعات اليوم لتصبح 25 ساعة بدلا من 24 ساعة.

يرجع سبب هذه الظاهرة إلى ابتعاد القمر تدريجياً عن الأرض، إذ يتحرك القمر مبتعداً عن الأرض بمعدل حوالي 3.8 سم سنوياً وهذا معدل بطيء جداً لكنه يكفي ليكون له تأثير ملحوظ مع مرور الوقت.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، ومع تحرك القمر بعيدا تضعف جاذبيته على الأرض وهذا يؤدي إلى تباطؤ دوران الأرض. يبلغ طول اليوم الحالي 24 ساعة، لكنه كان يبلغ حوالي 16 ساعة عندما كان القمر أقرب بكثير إلى الأرض.

إذا استمر القمر في الابتعاد عن الأرض فإن طول اليوم سوف يستمر في الزيادة وتشير التقديرات إلى أن طول اليوم سيكون 25 ساعة في حوالي 200 مليون سنة في المستقبل البعيد جداً.

ومع ذلك، فمن المهم معرفة بأن هذا مجرد تقدير فالمعدل الذي يتحرك به القمر مبتعدا عن الأرض ليس ثابت ومن الممكن أن يتغير في المستقبل.

ومن المحتمل ألا يصبح طول اليوم 25 ساعة فعليا، فيما يلي بعض التأثيرات الأخرى لابتعاد القمر عن الأرض، مثل ضعف المد والجزر أضعف، وضعف المجال المغناطيسي للأرض، وتغير مناخ الأرض.

وتساعد جاذبية القمر على استقرار دوران الأرض وميلها ومع تحرك القمر بعيدًا ستضعف تأثيرات الاستقرار هذه وهذا يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الأعاصير.

وتساعد جاذبية القمر أيضًا على حماية الأرض من الكويكبات والمذنبات ومع تحرك القمر بعيدًا، سيضعف هذا التأثير الوقائي أيضًا وهذا يمكن أن يزيد من خطر حدوث اصطدام كبير على الأرض.