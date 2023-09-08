عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محافظ بنك كندا المركزي: قد نضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر

صدى البلد

قال محافظ بنك كندا المركزي، تيف ماكليم، إن البنك المركزي الكندي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، نظرًا لأن التضخم قد يظل مرتفعًا لبعض الوقت.


تأتي تعليقاته خلال كلمته أمام غرفة تجارة كالجاري أمس /الخميس/، ويأتي خطابه بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند خمسة في المائة، مع تزايد المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد.


وذكرت هيئة الإحصاء الكندية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد انكمش في الربع الثاني، بينما ظل معدل البطالة في ارتفاع لمدة ثلاثة أشهر متتالية. ومع ذلك، قال ماكليم اليوم إن مجلس إدارة البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.


وقال ماكليم: "في محاولة لتحقيق التوازن بين مخاطر التشديد المفرط، قرر مجلس المحافظين أمس إبقاء سعر الفائدة عند خمسة في المائة، واتفق على أنه قد تكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة بشكل أكبر إذا استمرت الضغوط التضخمية".


وبلغ معدل التضخم في كندا 3.3 في المائة في يوليو، لكن بنك كندا يتوقع أن يتصاعد التضخم في الأشهر المقبلة قبل أن يتراجع مرة أخرى.


وينفق ماكليم قدرا كبيرا من الوقت في خطابه في الدفاع عن هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي بنسبة 2 في المائة. وقال إنه على الرغم من أن التضخم قد يبدو قريبا من الهدف، إلا أن الوصول إلى 2 في المائة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة على التنبؤ والاستقرار في الاقتصاد.


ويرى ماكليم أن تباطؤ التقدم في خفض التضخم يعني إما أن رفع أسعار الفائدة السابقة يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يصبح ساري المفعول، أو أن أسعار الفائدة ليست مرتفعة بما يكفي بعد.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

بعد السيول المفاجئة باليونان|الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن الطقس وإعصار البحر المتوسط

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

مفاجأة بتقرير الهيئة الوطنية للاعلام ضد مرتضي منصور

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

سليمان يعلن عن أول صفقات الزمالك حال فوزه برئاسة النادي

ترشيحاتنا

بالقانون .. حوافز ممنوحة للأنشطة الصناعية وشروط آليات التمتع بها

بعد تأجيل محاكمة مرتضي منصور لمرضه .. عقوبات رادعة احذر

مدرب يد الزمالك يكشف تفاصيل معاناة الفريق بسبب أزمة القيد

هل الاغتسال من الجنابة يغني عن استحمام الجمعة؟ .. لجنة الفتوى توضح

تذبذ أسعار أعيرة الذهب في مصر .. وهذا سعر الجرام عيار 18

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاسباب وطرق التعامل .. علامة تؤكد إصابة التفاح مصاب بالصدأ

توأم يحقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا لسبب غير متوقع.. شاهد

جائزة 1000 دولار للشخص الأكثر كسلا .. إليك شروطها

عادة تفعلها الفتيات أثناء الاستحمام السبب في أمراض خطيرة

فيديو

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ