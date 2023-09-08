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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا.. قطع مياه الشرب عن 5 منطقة بمركز دشنا اليوم

شركة مياه قنا
شركة مياه قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا ، عن قطع المياه عن 5 مناطق بمركز دشنا، لإجراء أعمال إحلال وتجديد لـ خط العزب المصرى.

 

وأوضح بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحى بـ قنا، أن قطع المياه سوف يبدأ فى الساعة 10 مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة 7 صباح غدا السبت، أو لحين انتهاء أعمال الاحلال والتجديد بالمحطة.

 

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وأشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أن المناطق المتضررة من قطع المياه تضم" الجحاريد، العطيات، الميات، العزب المصرى، طريق ترعة الرميلة والشيخ عبيد".

 

وأضاف بيان شركة مياه قنا، أن قطع المياه نتيجة القيام بأعمال إحلال وتجديد لخط العزب المصرى، ضمن خطة التطوير التى تنفذها الشركة، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بالارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأهابت شركة مياه الشرب بـ قنا، المواطنين قاطنى المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم تدبير احتياجاتهم من المياه خلال انقطاع المياه.

 

 

بيان مياه قنا 
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