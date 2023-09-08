استاذ زراعة: كفر الشيخ تستنبط أنواعا عالية الجودة من القطن

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد ، استاذ الزراعة ، إن محافظة كفر الشيخ تتميز أنها تحتل ثلث المساحة المزوعة بالقطن في مصر بمساحة ٨٥ ألف فدان ، مشيرا إلى أن المحافظة تستنبط أنواعا عالية الجودة من القطن .

وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن القيادة السياسية مهتمة بشكل كبير بزراعة القطن المصري ، ومحافظة كفر الشيخ تهتم بزراعة قطن الاكثار ، وهو ينتج منه التقاوي وتوزع على المزارعين.

دعم الدولة المصرية لزراعة القطن

ولفت ، إلى أن الدولة تقدم برامج دعم في صورة برامج ارشادية ، ورشات مجانية من المبيدات مدعمة ومجانية .

وتابع : القطن محصول زراعي وصناعي وتجاري ، ويجتذب قطاع كبير من العمالة خلال الزراعة والصناعة ، مما جعل الدول تولي اهتماما كبيرا بزراعته .

