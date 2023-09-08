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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تعلن فتح باب التقدم لمنحة دعم البيئات البحثية

هيئة تمويل العلوم
هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، عن فتح باب التقدم للنداء الأول لمنحة "دعم البيئات البحثية"، وذلك ضمن برنامج "شراكات من أجل الانطلاق للعالمية"، وسيستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة لا تزيد عن عام، بتمويل يصل إلى  50000 جنيه إسترليني لكل مشروع.

وتهدف المنحة إلى دعم البيئات البحثية والأكاديمية من خلال التعاون الدولي، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون بين فرق البحث المصرية والبريطانية في المشروعات البحثية ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين الجانبين كإنتاج وتخزين وإدارة الطاقة المتجددة، والصحة، وإدارة الموارد المائية ومعالجتها، والزراعة والأمن الغذائي وحماية البيئة واستدامة النظام البيئي.

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ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية يوم 6 أكتوبر 2023 في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وللاطلاع على كافة القواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة:
https://stdf.eg/web/grants/open
أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع فيسبوك: http://www.facebook.com/stdf.eg

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