مستشار رئيس جامعة حلوان: أسبوع الشباب ينطلق اليوم وحتى 14 سبتمبر.. فيديو

قال الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس جامعة حلوان، تعليقا على استقبال وفود الجوالة للمشاركة في " أسبوع الشباب" ، إن الفعاليات تنطلق من اليوم الجمعة وحتى نهاية الأسبوع الموافق 14 سبتمبر ، متابعا أنه تم تحقيق أرقاما قياسيا لمشاركة 48 جامعة مصرية.

وأوضح مستشار رئيس جامعة حلوان، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن فعاليات أسبوع الشباب بدأت بنشاط الجوالة ، وهو نشاط ذات طابع خاص ، ودائما ما يبدأ قبل باقية النشاطات للتجهيز للتحضيرات.

وتابع أن مراسم الفعاليات بدأت باجتماع قادة عشائر الجوالة ، وسيكون هناك معرضا اليوم للجوالين شبيه بالكرنفال .