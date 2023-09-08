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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حلوان تستقبل الوفود للمشاركة في أسبوع شباب الجامعات

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

تستقبل جامعة حلوان، اليوم، وفود الجامعات المصرية في أسبوع شباب الجامعات الذي يعقد خلال الفترة من 8 : 14 سبتمبر 2023 تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ويتم خلال فعاليات اليوم استكمال بناء البوابة والنادي الخلوي واستقبال اعمال الجامعات بالمعرض العلمي، كما تبدأ الجولة الأولى من دوري المجموعات، الافتتاح الكشفي وتعقد حفلات لأغاني الراب والعزف الفردي، بالإضافة إلى عقد ندوة عن المتطوع المتميز، وأخرى عن تعريف ريادة الأعمال، وتنطلق مسابقة الكرنفال ويتم عقد عرض مسرحي غير المتخصص كلية الآداب، وتعقد مسابقة قرعة تنس الطاولة.

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اخبار التعليم| مؤشرات تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني 2023.. آخر موعد للتقدم للمسابقة الدولية في بحوث التحكيم بـ عين شمس

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التسجيل بتنسيق الدبلومات الفنية .. عبر هذا الرابط

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تنسيق الجامعات 2023| "حلوان": مستعدون لاستقبال الطلاب بالعام الجديد.. وهذه أوراق التقديم والتسكين بالمدن

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اليوم.. «حلوان» تستقبل 25 وفدًا لنشاط الجوالة للمشاركة بأسبوع شباب الجامعات

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لطلاب الدور الثاني 2023.. جامعة حلوان الأهلية تصدر تعليمات مهمة.. تعرف عليها

تعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

 

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