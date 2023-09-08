حلوان تستقبل الوفود للمشاركة في أسبوع شباب الجامعات

تستقبل جامعة حلوان، اليوم، وفود الجامعات المصرية في أسبوع شباب الجامعات الذي يعقد خلال الفترة من 8 : 14 سبتمبر 2023 تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ويتم خلال فعاليات اليوم استكمال بناء البوابة والنادي الخلوي واستقبال اعمال الجامعات بالمعرض العلمي، كما تبدأ الجولة الأولى من دوري المجموعات، الافتتاح الكشفي وتعقد حفلات لأغاني الراب والعزف الفردي، بالإضافة إلى عقد ندوة عن المتطوع المتميز، وأخرى عن تعريف ريادة الأعمال، وتنطلق مسابقة الكرنفال ويتم عقد عرض مسرحي غير المتخصص كلية الآداب، وتعقد مسابقة قرعة تنس الطاولة.

تعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.