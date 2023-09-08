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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. إجراءات عاجلة وقرارات حاسمة قبل بدء العام الدراسي الجديد.. وموعد نتيجة الدور الثاني لطلاب تنسيق الجامعات 2023 .. وتفاصيل انطلاق تقليل الاغتراب

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. رابط التسجيل

 

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 .


انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط

 

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثامن عشر لقسم الأمراض العصبية والنفسية، اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسي، والجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب.

إجراءات عاجلة وقرارات حاسمة لوزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

 

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع قيادات الوزارة، ومديري المديريات التعليمية بكافة المحافظات، وذلك لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ ، والتأكيد على الواجبات والمسئوليات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

موعد نتيجة الدور الثاني لطلاب تنسيق الجامعات 2023 .. وتفاصيل انطلاق تقليل الاغتراب

 

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة أكثر الاشياء التي يبحث عنها الطلاب خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بإضافة إلي البحث عن الاماكن الشاغرة فى الكليات

صيانة عاجلة لـ621 مدرسة وفحص مبان مر عليها 15 عاما قبل الدراسة

 

أعلنت الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه جاري العمل للتأكيد من سلامة المدارس التي سيتم بدء العام الدراسي الجديد بها ، في ضوء فحص 19 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

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أخبار التعليم.. إجراءات عاجلة وقرارات حاسمة قبل بدء العام الدراسي الجديد.. وموعد نتيجة الدور الثاني لطلاب تنسيق الجامعات 2023 .. وتفاصيل انطلاق تقليل الاغتراب

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