انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثامن عشر لقسم الأمراض العصبية والنفسية، اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب النفسي، والجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب.

شهد المؤتمر حضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، و الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجمتع وتنمية البيئة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتورة عزة عبدالناصر أستاذ الأمراض العصبية بكلية الطب جامعة عين شمس و رئيس الجمعية المصرية للأمراض العصبية و النفسية جراحة المخ و الأعضاب، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالرحمن وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد البيه رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية ورئيس المؤتمر، والدكتور طارق راجح أستاذ الأعصاب بجامعة أسيوط سكرتير العام المؤتمر ، والدكتورة غيداء شحاتة أستاذ الأعصاب بجامعة أسيوط ، والدكتور ياسر السروجي أستاذ الطب النفسى بجامعة أسيوط مقررى المؤتمر ، وبمشاركة نخبة من أطباء الأعصاب والطب النفسي على مستوى الجامعات المصرية.

وقال الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، أن المؤتمر يهدف إلى الوقوف على كل ماهو جديد في علم الأعصاب، وعلم الطب النفسي، ويناقش عدة موضوعات مهمة ذات الصلة بالتصلب المتعدد، والسكتة الدماغية، ومرض الصرع، مضيفا أن المؤتمر يعتبر فرصة سانحة لإحراز التقدم في هذا التخصص؛ وإقامة حوار هادف، فضلاً عن تبادل الخبرات والتوصيات الملموسة، بحضور نخبة من أطباء الأعصاب والطب النفسي على مستوى الجامعات المصرية، لافتا إلى أهمية المؤتمرات الطبية، والتي تنبع من الحرص على تحديث الثقافة الطبية، واكتساب الجديد من العلوم الطبية.

وأشاد رئيس جامعة أسيوط، بجهود قسم الأمراض العصبية والنفسية، وكذلك بما يتم من عمل مخلص وجهد دءوب داخل مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب من رعاية صحية متكاملة.

من جانبه، أثني الدكتور أحمد عبد المولي علي الجهود المبذولة، والبصمات الواضحة؛لقسم الأمراض النفسية والعصبية، وإسهاماتهم العلمية في الارتقاء بالناحية الطبية، مضيفاَ أن القسم له دور كبير ومؤثر ومتكامل مع كافة التخصصات الطبية.

وأشار الدكتور محمود عبد العليم إلى دور القسم في البحث العلمي والنشر الدولي، والذي اسهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة، وترتيب الجامعة على المستوى الإقليمي والدولي ، متمنياً لكافة المشاركين محاضرات علمية مثمرة، لافتا إلى أن المجتمع يعاني من كثرة الضغوط النفسية وجميع أفراده يواجهون صعوبات في الحياة ،لذا هناك حاجه لمزيد من الأبحاث العلمية في هذا الإطار لمجتمع نفسي أفضل.

وأشار الدكتور علاء عطية، إلى أن المؤتمر يهدف إلى الوقوف على كل ماهو جديد في علم الأعصاب، وعلم الطب النفسي ، موضحاً أنه يُمثل فرصة للقاء الخبراء والمتخصصين من مختلف المحافظات؛ وذلك لمواكبة أحدث التطورات في البحث العلمي ولتبادل ومشاركة المستحدثات والأفكار المختلفة؛ وإسهامها في زيادة توعية المجتمع بالأمراض النفسية، وكيفية التعامل الصحيح مع المريض النفسي، والذي يعانى من مشكلات واضطرابات نفسية قد تؤثر على سلوكه فى المجتمع.

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة أماني عمر أن المؤتمر يتناول العديد من الجلسات العلمية في تخصصات مختلفة، وسبق انعقاده تنظيم ورش عمل متنوعة حول، مرض الصرع والعضلات والحركات اللإدارية، على مدار يومين، حاضر فيها أساتذة ومتخصصون وباحثون من مختلف المحافظات المشاركة في فعاليات المؤتمر ، متمنيةً للمشاركين مؤتمر علمي مثمر ، داعية القسم ان يكون له السبق في المشاركة في الدبلومات المهنية؛ لمواكبة أحدث التطورات في هذا المجال.

وأوضح الدكتور خالد البيه، أن المؤتمر يهدف فى نسخته الثامنة عشر إلى التعرف على كل ما هو جديد في علم الأعصاب والطب النفسي ، وذلك من خلال العديد من المحاضرات العلمية التي تلقي الضوء على بعض الأمراض العصبية مثل : مرض الصرع، والتصلب المتعدد، والسكتة الدماغية ، والصداع، وإلتهاب الأعصاب الطرفية، والتهاب العضلات ، فضلًا عن ورش عمل حول مرض الصرع والعضلات والحركات اللاإرادية.

وفي هذا الإطار، أشادت الدكتورة عزة عبد الناصر بجهود قسم الأمراض العصبية والنفسية، وما له من بصمات واضحة في الخدمات التي يقدمها لمختلف المرضى من خلال مستشفى الأمراض العصبية والنفسية، والذي يشهد تطورا ملحوظاَ وتعاون مثمر بين مختلف الأقسام والذي نتج عنه تطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى .

وأوضح الدكتور محمد عبد الرحمن، أن المؤتمر يشهد حضور نخبة من أطباء الأعصاب والطب النفسي على مستوى الجامعات المصرية، منها: جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، وجامعة الزقازيق، وجامعة طنطا، وجامعة بنى سويف، وجامعة المنوفية، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة قناة السويس، وجامعة المنيا، وجامعة سوهاج، وجامعة أسوان ، مضيفاً أنه تمتد فعاليات المؤتمر على مدار يومي ٧-٨ من شهر سبتمبر الجاري.

وشهد المؤتمر الوقوف دقيقة حدادا على روح الدكتور هانى عارف أحد مؤسسى القسم.

وفي الختام تم تكريم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة وتسلمه الدكتور أحمد عبد المولي نائبه لشئون التعليم والطلاب، وتكريم الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، والدكتورة أماني عمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عزة عبد الرحمن رئيس الجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، والدكتور وائل أبو هندي نائب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، والدكتور علاء درويش الرئيس السابق للقسم.

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