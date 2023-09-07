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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيانة عاجلة لـ621 مدرسة وفحص مبان مر عليها 15 عاما قبل الدراسة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه جاري العمل للتأكيد من سلامة المدارس التي سيتم بدء العام الدراسي الجديد بها ، في ضوء فحص 19 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الهيئة العامة للأبنية التعليمية أنه تمت الصيانة العاجلة لعدد 621 مدرسة، كما تم عمل صيانة شاملة لـ1357 مدرسة، فضلا عن فحص المدارس التى مر عليها 15 عاما

وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة دليل الصيانة البسيطة، ودليل النظافة على موقع الوزارة، وإلزام جميع مديري المدارس بطباعته، وتنفيذ ما ورد به من تعليمات .

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، توجيهاته إلى مسئولي الهيئة العامة للأبنية التعليمية للتأكيد على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة درءا للأخطار قبل بداية العام الدراسي ، واستبعاد المدارس التى تخضع لخطة صيانة شاملة وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس. 
 

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تكليف المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المباني، أو أي أعمال أخرى تؤثر على العملية التعليمية بالتنسيق مع مدير فرع الهيئه بالمديرية.

وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  بمواصلة المرور على جميع المدارس فى مختلف المحافظات ومراجعة أعمال الصيانة بها، مشددا على إجراء مسح كامل شامل لكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وإعداد تقرير عاجل خلال عشرة أيام حول موقف هذه المبانى ومدى الاحتياج للصيانات العاجلة والبسيطة.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعلمي الفني ، تخصيص الأدوار الأولى في المدارس لطلاب الصفوف الدراسية الأولى في ضوء الفراغات المعمارية المصممة لذلك، ومحاسبة المسئولين عن أي مخالفة لهذه التعليمات.

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