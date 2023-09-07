تنسيق الجامعات 2023| "حلوان": مستعدون لاستقبال الطلاب بالعام الجديد.. وهذه أوراق التقديم والتسكين بالمدن

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ :

رئيس جامعة حلوان : مستعدون لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد

المدن الجامعية بحلوان تكشف الاوراق الخاصة بالتسكين للمستجدين

جامعة حلوان تعلن اوراق التقدم للمرشحين اليها عن طريق مكتب التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج تنسيق القبول بالجامعات بالمراحل الأولي والثانية وإغلاق تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ الدور الأول.

ويشار إلى أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة 2023، ثم يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة كاملة.

ويبحث طلاب تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الملتحقين بجامعة حلوان عن اوراق التقدم للجامعة وإجراءات الكشف الطبي .

و كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ان الجامعة قد انهت الاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة المرشحين لكلياتها عن طريق مكتب التنسيق ، و قد تم تجهيز الكليات و تجديد المدرجات و القاعات استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد .

و تابع انه سيتم استقبال الطلاب المرشحين لكليات الجامعة لتقديم الاوراق الخاصة بهم و لاجراء الكشف الطبي وفقا للمواعيد التي تحددها الكليات لكل طالب ، و اشار الي انه يتم تحديد موعد الكشف الطبي عن طريق التسجيل بالموقع الالكتروني للجامعة .

وقد كشفت ادارة جامعة حلوان انه يجب علي الطلاب المرشحين للكليات التي لها تنسيق داخلي “ كلية الاداب ” و غيرها سرعة تسجيل البيانات الخاصة بهم عبر الموقع الخاصة بكل كلية لاجراء التنسيق الداخلي و اختيار القسم المراد الالتحاق به وفق للشروط المعلنة لانهاء اجرائات التقدم للجامعة

وكشفت ادارة جامعة حلوان ان اجرائات الكشف الطبي للطلاب المرشحين الي كلياتها عن طريق مكتب التنسيق الالكتروني تشمل الاتي :

يقوم الطالب بالدخول على رابط حجز موعد الكشف الطبي لجامعة حلوان http://App2.helwan.edu.eg/Detmed



يقوم الطالب بتسجيل بياناته وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع ثم تطبع استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة.

يقوم الطالب بسداد مصروفات الكشف الطبي عن طريق الكود الخاص به من موقع الكشف الطبي

على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.

التوجه لإجراء الكشف الطبي للطلاب، بالإدارة الطبية وذلك لجميع الطلاب المرشحين وفقا للمواعيد المحددة بالاستمارة المطبوعة لتوقيع الكشف الطبى عليهم وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرا وفقا للمواعيد التي ستحددها الجامعة لكل طالب .

كما اوضحت ادارة جامعة حلوان انه يجب علي الطلاب احضار الاوراق التالية عند التقدم للجامعة وتشمل :

بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني وتوفير صورتان منها

إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب و5 صور منها.

طباعة صورة من البطاقة الشخصية للطالب

احضار نموذج 2 جند للطلاب الذكور

توفير شهادة التفوق الرياضي إن وجد.

6 صور شخصية 4x6 .

الكشف الطبي الخاص بالتقدم للجامعة

شهادة الثانوية العامة

وقد اعلنت ادارة المدن الجامعية بجامعة حلوان انه علي الطلاب المغتربين المرشحين لكليات الجامعة الراغبين بالسكن بالمدن الجامعية تجهيز الاوراق الخاصة بالتسكين و التي تشمل :