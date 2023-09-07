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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تضع اللمسات النهائية لعروض حفل افتتاح أسبوع شباب الجامعات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان صالة الألعاب الرياضية لمتابعة التدريبات النهائية لبروفات عروض افتتاح أسبوع شباب الجامعات بمشاركة الجامعات المصرية وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وتفقد رئيس جامعة حلوان تجهيزات الإضاءة والصوتيات، وتجهيزات استقبال الضيوف، ومراسم الاستقبال.

وفي نفس السياق تم عقد اجتماع بين لجنة الافتتاح والشركة المسؤلة عن الإضاءة والإخراج.

وتأتي عروض الافتتاح تحت إشراف الدكتورة أمل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات، وبمشاركة أساتذة كلية التربية الرياضية بنات وطلاب كليتي التربية الرياضية بنات وبنين.

حيث يشارك في العرض الافتتاحي 172 طالب وطالبة، ويشارك في طابور الأعلام 53 طالبة، وتعبر العروض الرياضية في حفل الافتتاح عن ثلاث حقب زمنية مختلفة وهي مصر القديمة والوسطى وصولاً بالجمهورية الجديدة.

جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
جامعة حلوان
أسبوع شباب الجامعات الجامعات المصرية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اللمسات النهائية Jobs Education

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