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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم| مؤشرات تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني 2023.. آخر موعد للتقدم للمسابقة الدولية في بحوث التحكيم بـ عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


بالدرجات.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني 2023

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني 2023 بالدرجات، كليات المرحلة الثالثة بالدرجات 2023، من الكلمات التي ارتفع معدل البحث عليها عبر محركات البحث العالمية، بالتزامن مع ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، إذ يبحث طلاب الثانوية العامة الدور الثاني عن الكليات والمعاهد المتاحة أمامهم.


التسجيل بتنسيق الدبلومات الفنية.. عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 .


حقوق القاهرة تعلن مصروفات دبلومات الدراسات العليا

أعلن الدكتور محمد سامح  كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن شروط الالتحاق بدبلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة والأوراق المطلوبة للتقديم للعام الجامعي 2023 - 2024م.


آخر موعد للتقدم للمسابقة الدولية في مجال بحوث التحكيم بحقوق عين شمس

أعلن مركز التحكيم بكلية الحقوق جامعة عين شمس CAFLAU برئاسة الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، والدكتور حاتم عبد الرحمن، مدير المركز، عن انطلاق المسابقة الدولية فى مجال بحوث التحكيم فى دورتها الأولى.


رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 برقم الجلوس

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 و رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 برقم الجلوس، أصبح أكثر الأشياء التي تشغل بال اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم، خصوصًا بعدما أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 89.04%.


لطلاب الدور الثاني.. سجل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة أكثر الأشياء التي يبحث عنها الطلاب خاصة بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بالإضافة إلى البحث عن الاماكن الشاغرة فى الكليات
 

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