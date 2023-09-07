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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلوم الصناعي ٣ سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات المتاحة للدبلوم الصناعي 3 سنوات

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يتسابق على معرفته في الوقت الحالي جميع طلاب الدبلومات الفنية، ويتساءل الجميع عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، واتاحة الفرصة للطلاب لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلميرابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

 

يمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ 

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣، يتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية.

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023

يبحث العديد من الطلاب عن تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023، مع العلم أن نسبة نجاح الدبلومات الفنية الصناعية نظام 3 سنوات بلغت هذا العام 71.50% بزيادة مقدارها 6.13% عن العام الماضي . 

تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023 نظام 3 سنوات

  • تربية حلوان 
  • اقتصاد منزلي حلوان 
  • اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم 
  • اقتصاد منزلي العريش 
  • السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان 
  • السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية 
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية 
  • الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية 
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 
  • كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 
  • آثار الأقصر
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