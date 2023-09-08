الحكومة تتلقى 22 ألف شكوى بشأن الإسكان حٌسِمَ 11.8 ألف منها

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس من عام 2023 الجاري، وذلك من خلال تقريرٍ مُفصَّل أعدَّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وقال الدكتور طارق الرفاعي ان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المعنية،تعاملوا مع 22.6 ألف شكوى وطلب خلال شهر أغسطس، كان من بينها 14.6 ألف شكوى وطلب مرتبط بقطاع الإسكان، و8 آلاف شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا إلى قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل استجابات بشأنها.

وفي ضوء ذلك، تم حسم 11.8 ألف شكوى وطلب منها، خلال الشهر، تتراوح ما بين البناء دون ترخيص، وتأخر استلام وحدات سكنية، وإجراءات استخراج تراخيص عقارية أو تجارية، والتعدي على منشآت أو أراضي أملاك الغير.

كما تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع الشكاوى المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وفقًا لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها أو الحد من أسبابها.