عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عائلة تعيش في رعب بعد هروب سجين أمريكي

قاتل يهرب من السجن
قاتل يهرب من السجن

تسبب هروب دانيلو كافالكانتي من سجن ولاية بنسلفانيا، في إصابة عائلة بحالة من الذعر والخوف، وظلت تحت حماية الشرطة على مدار 24 ساعة. 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قام كافالكانتي بطعن صديقته السابقة ديبورا برانداو حتى الموت أمام أطفالها الصغار في أبريل 2021. 

txt

الجارديان تتهم إثيوبيا بارتكاب عمليات قتل جماعي للمدنيين في أمهرة| التفاصيل

txt

قتل وخطف.. جرائم مروعة للأمن الإثيوبي ضد سكان أوروميا

ومنذ هروبه من السجن في نهاية أغسطس، لم تغادر عائلة برانداو منزلها خوفًا من المخاطر التي يشكلها المتهم. 

تم حكم على كافالكانتي بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط، ولديه تاريخًا من سوء المعاملة والعنف. 

ما زالت عملية البحث عنه مستمرة منذ أسبوع، ورغم محاولاته التهرب، يواصل القاتل تفادي ضباط الشرطة وكلاب التعقب والطائرات. تعيش عائلة الضحية في حالة من الخوف والقلق، وتتلقى حماية الشرطة لضمان سلامتها.

ويعتقد المحققون أن كافالكانتي قتل برانداو، وهي أيضًا مواطنة برازيلية، بعد أن علمت بمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه في البرازيل وهددت بفضحه.

وأعلنت السلطات أيضًا يوم الخميس أنه تم تصوير كافالكانتي مرة أخرى بالكاميرا بالقرب من حدائق لونجوود، وهي منطقة جذب شهيرة تمتد على مساحة 200 فدان تقريبًا.

وأغلقت الحدائق يوم الأربعاء الماضي بسبب نشاط إنفاذ القانون المستمر لكن أعيد فتحها يوم الخميس، وأظهرت لقطات نشرت يوم الأربعاء كيف هرب كافالكانتي من السجن، وهو يمشي على جدارين يفصل بينهما رواق يبلغ طوله 1.5 متر.

ويتم تقديم مكافأة قدرها 20 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه.

الخوف والقلق السجن مدى الحياة الذعر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

قناة مجانية.. موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

مفاجأة.. مهاجم بوروسيا دورتموند معروض على الأهلي

ترشيحاتنا

تصرفات غير قانونية.. الفلبين تدين تحركات بكين الأخيرة في بحر الصين الجنوبي

في وقت حرج.. الجيش المالي يعلن عن سلسة من الهجمات شنها المتمردون

استولى على أموال المواطنين.. نصاب يغسل 50 مليون جنيه بشراء شقق وسيارات

حركة نزوح كثيفة.. اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة

ضبط أغذية مجهولة المصدر وألعاب نارية وعقاقير داخل محل بدون ترخيص

احذروا القادم.. صلاح "الشجاع" يتصدر عناوين الصحف الإنجليزية بعد رفض إغراءات الاتحاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في تدريب النجم الساطع 2023

أوعي تلبسيه.. تحذير لهذه الأبراج من ارتداء الذهب

بالبرنص.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

دراسة تكشف أسباب زيادة حالات السرطان لهؤلاء الأشخاص.. تفاصيل

فيديو

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في تدريب النجم الساطع 2023

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ