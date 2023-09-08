عائلة تعيش في رعب بعد هروب سجين أمريكي

تسبب هروب دانيلو كافالكانتي من سجن ولاية بنسلفانيا، في إصابة عائلة بحالة من الذعر والخوف، وظلت تحت حماية الشرطة على مدار 24 ساعة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قام كافالكانتي بطعن صديقته السابقة ديبورا برانداو حتى الموت أمام أطفالها الصغار في أبريل 2021.

ومنذ هروبه من السجن في نهاية أغسطس، لم تغادر عائلة برانداو منزلها خوفًا من المخاطر التي يشكلها المتهم.

تم حكم على كافالكانتي بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط، ولديه تاريخًا من سوء المعاملة والعنف.

ما زالت عملية البحث عنه مستمرة منذ أسبوع، ورغم محاولاته التهرب، يواصل القاتل تفادي ضباط الشرطة وكلاب التعقب والطائرات. تعيش عائلة الضحية في حالة من الخوف والقلق، وتتلقى حماية الشرطة لضمان سلامتها.

ويعتقد المحققون أن كافالكانتي قتل برانداو، وهي أيضًا مواطنة برازيلية، بعد أن علمت بمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه في البرازيل وهددت بفضحه.

وأعلنت السلطات أيضًا يوم الخميس أنه تم تصوير كافالكانتي مرة أخرى بالكاميرا بالقرب من حدائق لونجوود، وهي منطقة جذب شهيرة تمتد على مساحة 200 فدان تقريبًا.

وأغلقت الحدائق يوم الأربعاء الماضي بسبب نشاط إنفاذ القانون المستمر لكن أعيد فتحها يوم الخميس، وأظهرت لقطات نشرت يوم الأربعاء كيف هرب كافالكانتي من السجن، وهو يمشي على جدارين يفصل بينهما رواق يبلغ طوله 1.5 متر.

ويتم تقديم مكافأة قدرها 20 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه.