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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتل وخطف.. جرائم مروعة للأمن الإثيوبي ضد سكان أوروميا

جيش تحرير أورومو
جيش تحرير أورومو

ارتكب الأمن الإثيوبي في إقليم أوروميا جرائم مروعة خلال الأيام القليلة الماضية، تنوعت بين القتل والخطف بحسب شهادات سكان المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام إثيوبية، أن القوات الحكومية المنتشرة في منطقة تشوبي بمنطقة غرب شوا بإقليم أوروميا لمحاربة جيش تحرير أورومو قتلت ما لا يقل عن اثني عشر مدنيا وجرحت أربعة آخرين. 

وأضافت أن بعض الضحايا قتلوا أثناء تواجدهم في منازلهم، بينما قُتل آخرون على الطريق في صباح يوم 10 أغسطس 2023 في قريتين هما قوريشا كوتيتشا وحوفو بيك بالمنطقة، وفقا لما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وقال أحد سكان قرية هوفو بيك، الذي قال إن اثنين من أشقائه قتلا في الهجوم، إن القتل ارتكبته القوات الحكومية المتمركزة في القرية، وأضاف أن القتل لم يميز بين العمر والجنس، فمن بين الضحايا طفل يبلغ من العمر 11 عاما ورجل مسن يبلغ من العمر 70 عاما.

وقال ساكن آخر فر من الهجوم إلى منطقة جالدو المجاورة إنه إلى جانب القتلى والجرحى، اختطفت القوات الحكومية خمس نساء و 20 رجلا آخرين ونقلتهم إلى مكان مجهول، وأشار الساكن إلى أن زوجته وأحد أبنائه من بين المخطوفين.

وقد شجب حزبا أورومو المعارضان الرئيسيان ، جبهة تحرير أورومو (OLF) ومؤتمر أورومو الفيدرالي (OFC) عمليات القتل التي وصفوها بأنها "شائنة وعشوائية" في بيانات منفصلة صدرت في 12 و 13 أغسطس على التوالي، وانتقد الطرفان بشدة نهج الحكومة الذي يستهدف السكان المدنيين.

ودعا مكتب مكافحة الإرهاب من جانبه إلى إجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل حتى يمكن محاسبة القادة السياسيين والعسكريين المتورطين وطالب الحزب الطرفين المتحاربين بالاعتراف باستحالة هزيمة بعضهما البعض في ساحة المعركة والعودة إلى طاولة المفاوضات لتجنيب الناس المحاصرين في مرمى النيران.

وفي أكتوبر من العام الماضي ، تأكد مقتل ما لا يقل عن 68 شخصًا وإصابة أكثر من 100 شخص بجروح في غارة جوية بطائرة بدون طيار على قرية هوفو باك بمقاطعة تشوبي، حيث استمر الصراع لمدة خمس سنوات في ولاية أوروميا الإقليمية بمشاركة القوات الحكومية وجيش تحرير أورومو المسلح ( OLA) لا يزال مستعرا مع عدم وجود احتمال لحل سلمي.

انتهت المحاولات الأخيرة للتوصل إلى تسوية تفاوضية من خلال المحادثات التي أجريت في زنجبار، تنزانيا.

جرائم مروعة سكان أوروميا قتل وخطف الأمن الإثيوبي أوروميا جيش تحرير أورومو

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