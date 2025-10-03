قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة محمد صلاح وعلم فلسطين
موعد مباراة الأهلي و كهرباء الاسماعيلية في الدوري والقنوات الناقلة
ترامب: على إسرائيل التوقف عن قصف غزة فورا
منتخب مصر يطير إلى الدار البيضاء فى طائرة خاصة لمواجهة جيبوتى
أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ..مطار ميونيخ يعلق الرحلات الجوية
وزير الزراعة: توريد القمح بـ2350 جنيهًا للأردب هذا الموسم
مصر تفوز بالانتخابات.. مشاركة مشرفة للطيران في عمومية الإيكاو بمونتريال
مصدر مصري: جارٍ الإعداد لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين
غزة تحتفل بموافقة حماس على خطة ترامب.. والغارات الإسرائيلية مستمرة
برلماني: انتصار أكتوبر ملحمة خالدة وتجسيد لتضحيات القوات المسلحة
‏انتهاء خلاف شقيق الفنان عماد زيادة وشركة أجنبية في قضية شيكات بنكية
أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي1 نوفمبر

سعيد فراج

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب المرتقب في دبي بالإمارات- تذاكر حفل للحجز الالكتروني. 

وجاءت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب، في دبي، بين الفئات السعرية التالية: (395 درهم إماراتي، 495 درهم إماراتي، 545 درهم إماراتي، 1195 درهم إماراتي). 

ويستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي له في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 1 نوفمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلات نهاية العام. 

ألبوم عمرو دياب 

من جهة أخرى، طرح عمرو دياب ألبومه الغنائي الجديد بعنوان “ابتدينا”، في أول تعاون له مع شركة سوني ميوزيك العالمية، ليواصل ريادته للمشهد الموسيقي العربي بألبوم يضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

يضم الألبوم الأغاني التالية:

   •    خطفوني (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: أسامة الهندي)

   •    يالا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)

   •    ماليش بديل (كلمات: تامر حسين – ألحان: إسلام زكي – توزيع: عادل حقي)

   •    ارجعلها (كلمات: بهاء الدين محمد – ألحان: عمرو دياب – توزيع: أسامة الهندي)

   •    دايما فاكر (كلمات: تامر حسين – ألحان: شادي حسن – توزيع: أحمد إبراهيم)

   •    شايف قمر (كلمات: محمد القياتي – ألحان: محمد يحيى – توزيع: شريف فهمي)

   •    ابتدينا (كلمات: تامر حسين – ألحان: عمرو مصطفى – توزيع: عادل حقي)

   •    يا بخته (كلمات: منة القيعي – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: توما)

   •    هلونهم (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: وليد سعد – توزيع: أحمد إبراهيم)

   •    حبيبتي ملاك (كلمات: أمير طعيمة – ألحان: عمرو دياب وأحمد إبراهيم – توزيع: أحمد إبراهيم)

   •    بابا (كلمات: ملاك عادل – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

   •    ما تقلقش (كلمات وألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أحمد إبراهيم)

   •    خبر أبيض (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: عادل حقي)

   •    قفلتي اللعبة (كلمات: مصطفى حدوتة – ألحان: محمد يحيى – توزيع: وسام عبد المنعم)

   •    إشارات (كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: محمد يحيى – توزيع: أسامة الهندي).

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

