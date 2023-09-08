سقوط ضحايا في قصف روسي على خيرسون الأوكرانية

قال وزير الداخلية الأوكراني، إيهور كليمنكو، إن الغارة الجوية الروسية أودت بحياة ثلاثة مدنيين وأصابت أربعة أشخاص آخرين، اليوم الجمعة، في قرية بمنطقة خيرسون جنوب البلاد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال كليمنكو على تطبيق المراسلة "تيليجرام" إن الضربة الجوية كانت على قرية أورادوكاميانكا.



وقبل قليل، قال كليمنكو ، إن صاروخا روسيا اصطدم بمبنى للشرطة في مدينة كريفي ريه بوسط أوكرانيا يوم الجمعة، مما أسفر عن مصرع شرطي وإصابة العديد من الأشخاص.

وأضاف كليمنكو على تطبيق المراسلة "تيليجرام" أنه تم تدمير المبنى الإداري للشرطة وسحب عمال الإنقاذ العديد من الأشخاص من تحت الأنقاض بعد الهجوم على مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

في تحديث لاحق، قال الحاكم الإقليمي سيرهي ليساك إن حوالي 40 شخصا أصيبوا.