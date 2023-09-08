العالم يترقب.. فيفا يكشف موعد إعلان المرشحين لجوائز «ذا بيست»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، موعد الكشف عن المرشحين لجوائز الأفضل في العالم 2023 (ذا بيست)، وفتح باب التصويت.

وقال فيفا، في بيان رسمي:" سيتم أخذ الفترة ما بين 1 أغسطس 2022 إلى 20 أغسطس 2023، وهو تاريخ نهائي كأس العالم للسيدات FIFA 2023؛ من أجل تقييم أداء عناصر الكرة النسائية، من أجل جوائز: “أفضل لاعبة، أفضل حارسة مرمى، أفضل مدرب للكرة النسائية”.

وأضاف البيان: “أما بالنسبة لجوائز الكرة الرجالية؛ فسيتم أخذ الفترة ما بين 19 ديسمبر 2022 و20 أغسطس 2023؛ من أجل تحديد المرشحين لجوائز: ”أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى، أفضل مدرب للكرة الرجالية".

وأوضح البيان: "يبدأ التصويت من قبل المشجعين على جميع الفئات المذكورة أعلاه، عبر منصات FIFA الرقمية، في 14 سبتمبر؛ عندما يتم الإعلان عن القائمة المختارة للمرشحين".

الفائزون بجوائز ذا بيست عام 2022

أفض لاعب: ليونيل ميسي

أفضل لاعبة: أليكسيا بوتياس

أفضل حارس مرمى: إميليانو مارتينيز

أفضل حارسة: ماري إيربس

أفضل مدرب: ليونيل سكالوني

أفضل مدربة: سارينا فيجمان

جائزة بوشكاش: مارسين أوليكسي

جائزة اللعب النظيف: لوكا لوكوشفيلي

جائزة المشجعين: جماهير الأرجنتين