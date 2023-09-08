عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العالم يترقب.. فيفا يكشف موعد إعلان المرشحين لجوائز «ذا بيست»

جائزة ذا بيست
جائزة ذا بيست

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، موعد الكشف عن المرشحين لجوائز الأفضل في العالم  2023 (ذا بيست)، وفتح باب التصويت.

وقال فيفا، في بيان رسمي:" سيتم أخذ الفترة ما بين 1 أغسطس 2022 إلى 20 أغسطس 2023، وهو تاريخ نهائي كأس العالم للسيدات FIFA 2023؛ من أجل تقييم أداء عناصر الكرة النسائية، من أجل جوائز: “أفضل لاعبة، أفضل حارسة مرمى، أفضل مدرب للكرة النسائية”.

وأضاف البيان: “أما بالنسبة لجوائز الكرة الرجالية؛ فسيتم أخذ الفترة ما بين 19 ديسمبر 2022 و20 أغسطس 2023؛ من أجل تحديد المرشحين لجوائز: ”أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى، أفضل مدرب للكرة الرجالية".

وأوضح البيان: "يبدأ التصويت من قبل المشجعين على جميع الفئات المذكورة أعلاه، عبر منصات FIFA الرقمية، في 14 سبتمبر؛ عندما يتم الإعلان عن القائمة المختارة للمرشحين".

الفائزون بجوائز ذا بيست عام 2022

أفض لاعب: ليونيل ميسي
أفضل لاعبة: أليكسيا بوتياس
أفضل حارس مرمى: إميليانو مارتينيز
أفضل حارسة: ماري إيربس
أفضل مدرب: ليونيل سكالوني
أفضل مدربة: سارينا فيجمان
جائزة بوشكاش: مارسين أوليكسي
جائزة اللعب النظيف: لوكا لوكوشفيلي
جائزة المشجعين: جماهير الأرجنتين

ذا بيست فيفا ميسي أليكسيا بوتياس الاتحاد الدولي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

قناة مجانية.. موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بتصفيات أمم إفريقيا

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

بعد السيول المفاجئة باليونان|الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن الطقس وإعصار البحر المتوسط

ترشيحاتنا

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات

العالم يترقب.. فيفا يكشف موعد إعلان المرشحين لجوائز «ذا بيست»

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

كيف كان حال النبي مع ربه؟.. 3 أمور يبينها خطيب الجمعة بالظاهر بيبرس

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

خطيب الأوقاف: النبي الكريم كان يعبد الله بإخلاص شكرا ووفاء لربه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجعله يتوقف.. أسباب عدم انتظام ضربات القلب

شكلها اتغير.. مي كساب تثير الجدل في أحدث ظهور لها بعد العملية| شاهد

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في مناورة النجم الساطع 2023

أوعي تلبسيه.. تحذير لهذه الأبراج من ارتداء الذهب

فيديو

نصف مليار جنيه.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك المالي قبل رحيله| فيديوجراف

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في مناورة النجم الساطع 2023

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ