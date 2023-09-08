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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: سنطرح 5 قوانين تعزز القدرة على مكافحة الجريمة في المجتمع العربي

نتنياهو: سنطرح 5
نتنياهو: سنطرح 5 قوانين ستعزز القدرة على مكافحة الجريمة

قال رئيس الوزراء نتنياهو أمام اللجنة الفرعية لتعزيز مكافحة الجريمة في المجتمع العربي إن "اللجنة الوزارية تروج لخمسة قوانين قوية للغاية من شأنها أن تعزز قدرتنا على مكافحة منظمات الجريمة".

 

وبحسب نتنياهو: "نحن في حرب حقيقية ضد الجريمة الخطيرة في الوسط العربي. قمت اليوم بتعيين روي كحلون مفوّضًا سيقف عى رأس وحدة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. وآمل أن يتم إقرار هذه القوانين في الأسابيع المقبلة. وسيكون هناك أيضًا اجتماع خاص خلال فترة عطلة الكنبسية للترويج لهم".

كما وأمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخميس، بتشكيل فريق محدود من الوزراء لفحص تدخل الشاباك في التعامل مع الجريمة في المجتمع العربي، وسيناقش الفريق إمكانية استخدام الشرطة للوسائل التكنولوجية التي يستخدمها الشاباك، من أجل فك رموز قضايا الجرائم وحلها.


وأصدر نتنياهو التوجيه في مناقشة متابعة أجرتها اللجنة الفرعية لتعزيز مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. وخلال المناقشة، عُرض على رئيس الوزراء "حزمة التشريعات" التي يتم صياغتها هذه الأيام، والتي تتضمن خمسة قوانين، الغرض منها تحسين مكافحة الشرطة للمنظمات الإجرامية.

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