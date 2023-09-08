مراقبة الأغذية بالدقهلية توصى بغلق 64 منشأة تعمل دون ترخيص

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية عدة حملات تفتيشية على 64 منشأة تبين أن 40 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.



وتمكنت الحملات من تحرير عدد 204 محاضر و سحب 61عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 2132 كيلو من أغذية متنوعة و 431 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



وأكد الدكتور شريف مكبن وكيل وزارة الصحة على استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

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