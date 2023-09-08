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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراقبة الأغذية بالدقهلية توصى بغلق 64 منشأة تعمل دون ترخيص

حملات تفتيش
حملات تفتيش

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية عدة حملات تفتيشية على 64  منشأة تبين أن 40 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
 

وتمكنت الحملات من تحرير عدد 204 محاضر و سحب 61عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 2132 كيلو من أغذية متنوعة و 431 لتر عصائر  وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.


وأكد  الدكتور شريف مكبن وكيل وزارة الصحة على استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين

 

 

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ادارة مراقبة الاغذية المعامل المركزية تداول الأغذية حملات تفتيش غير صالحة للإستهلاك الآدمي وكيل وزارة وكيل وزارة الصحة

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