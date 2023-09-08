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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بغدودة .. 3 وقائع هروب للاعبي منتخب مصر للمصارعة في عام واحد

سيف شكري
سيف شكري

هرب سيف شكري لاعب منتخب مصر للمصارعة اثناء العودة من معسكر المنتخب الذي اقيم في دولة قيرغيستان استعدادا لبطولة العالم تحت 23 سنة.

ويعيش اتحاد المصارعة في مسلسل طويل من هروب اللاعبين كان اخرها منذ أشهر حينما غادر أحمد بغدودة بعد حصده الميدالية الفضية في منافسات بطولة إفريقيا

ويسجل اتحاد المصارعة بشكل دائم حالات هروب للاعبي المنتخب علي مدار السنوات الماضية دون اتخاذ رد فعل رادع أمام هروب المواهب. 

وشهد الاتحاد المصري للمصارعة هروب 3 مواهب علي مدار العام الحالي فقط وهم محمد عصام و احمد بغدودة وسيف شكري 

وجاء هروب محمد عصام لاعب منتخب المصارعة تحت 17 سنة، أثناء مشاركته في معسكر الاتحاد الدولي المقام بإيطاليا حيث غادر مقر إقامة البعثة وترك جواز سفره وكافة متعلقاته 

وهو ما يوحي بهروبه من الفندق التابع لمعسكر الاتحاد الدولي بهدف الالتحاق إما بمنتخب آخر بهدف التجنيس أو طلب العمل بأحد الدول الأوروبية.

فيما كان هروب أحمد بغدودة لاعب منتخب مصر بعد الحصول علي جواز السفر من الاتحاد المصري بهدف تغيير عملة قبل ان يترك فندق الإقامة في تونس ويتجه إلي فرنسا 

 

وكان لاعبو منتخب المصارعة اشتكوا من عدم وجود مصروف للجيب خلال معسكر الإعداد الدولي بدولة المجر استعداد لبطولة العالم الشهر المقبل

وتدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لحل الازمة الخاصة باللاعبين موجها بمتابعة احتياجات اللاعبين بشكل دوري 

سيف شكري منتخب مصر للمصارعة

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