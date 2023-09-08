الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس وتحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الساعات المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، إننا نتعرض أيضا إلى امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وزلكن مع غياب الشمس سنبدأ بالشعور بالتحسن التدريجي.





ولفتت إلى أنه بداية من الغد ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل طفيف، وسيستمر ارتفاع درجات الحرارة طوال الأسبوع القادم.

الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

ونوهت بأنه مع بداية الاسبوع المقبل ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، ولكن علينا أن نتجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.