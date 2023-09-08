افتتاح مسجدين بالميمون وقمن العروس في بني سويف بتكلفة 5.5 مليون جنيه

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى في افتتاح مسجدين بقريتي الميمون وقمن العروس"بعد إحلالهما وتجديدهما" بتكلفة إجمالية زادت عن 5.3 مليون جنيهاً ،وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

شهد حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية افتتاح مسجد البراغتة بقرية الميمون المقام على مساحة إجمالية 445 مترا (375 للصحن + 70متر مصلى للسيدات ) وبتكلفة 2 مليون و353 ألف جنيهاً "خطة الوزارة"، وتمت إقامة شعائر صلاة الجمعة بالمسجد عقب الافتتاح، وذلك في حضور: النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، الشيخ سعيد عبدالواحد مدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، خالد جمال رئيس قرية الميمون والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات الأوقاف وأهالي القرية.

كما تم "اليوم الجمعة" افتتاح مسجد العرب بقمن العروس ،وأقيمت شعائر الصلاة بعد افتتاح المسجد المقام على مساحة إجمالية 425متر (205 متر للصحن + 100 متر مصلى للسيدات+ 110 متر أرضي ) وبتكلفة 3 ملايين جنيهاً "جهود ذاتية"، في حضور: عماد صقر، أشرف مليجي نائبي رئيس المركز، الشيخ عادل زكي مدير إدارة أوقاف الواسطى، عماد سنجر رئيس قرية قمن العروس ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات الأوقاف وأهالي قرية قمن.



