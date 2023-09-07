طلاب طب بيطري بني سويف يزورون مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم

نظمت كلية الطب البيطري جامعة بني سويف، تحت إشراف الدكتور صبري تمام عميد الكلية، زيارة ميدانية لطلاب الكلية لمجمع الإنتاج الحيواني بمدينة يوسف الصديق بالفيوم.

تأتى الزيارة في إطار تنمية روح الانتماء الوطني للطلاب وتعريفهم بالمشروعات القومية الضخمة التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع، وتفعيلا لبروتوكول التعاون المبرم مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وربط الجانب التعليمي بالعملي كأحد أسس خطة التدريب التي وضعتها إدارة الكلية للطلاب في مرحلة البكالوريوس.

وتفقد الطلاب مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل والذي يقع على مساحة 485 فدانا، ويشتمل على عدد ثلاثة مزارع لتربية وتسمين الماشية، ومجزر آلي يتكون من خطين تم إنشائه وفقا لأحدث النظم العالمية والاشتراطات الصحية والبيئية، ويضم المجمع عدد من مصانع منتجات الألبان واللحوم.

كما يضم المجمع أيضاً، مركز علمي للأبحاث والتدريب البيطري على مساحة 13 ألف متر مربع يشمل مجموعة من قاعات المحاضرات والمعامل المجهزة لصالح منظومة العمل البيطري في المجمع، وتم تصميمه وتجهيزه لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي للنهوض بالثروة الحيوانية.

من جانبهم أعرب الطلاب عن سعادتهم بالطفرة التكنولوجية الهائلة الموجودة في مجمع الإنتاج الحيواني، والمستوي التقني به من خلال أحدث الأجهزة والمعدات إضافة إلى الكوادر البشرية المدربة علي أعلي مستوي والتي تتماشي مع توجهات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر نحو التنمية المستدامة 2030.