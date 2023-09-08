إيناس النجار تستعرض رشاقتها بـ جمبسوت لافت

خطفت الفنانة إيناس النجار أنظار متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها؛ وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت الفنانة التونسية في إطلاله جذابة مرتدية جمبسوت أنيق باللون الكحلي، واعتمدت مكياجا صاخبا أبرز جمال ملامحها، فيما لاقت الصورة إعجاب متابعيها.

وتحرص إيناس النجار على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



يشار إلى أن "دفع رباعي" هو أحدث أعمال إيناس النجار الفنية، وهو من بطولة الفنان الكبير أحمد بدير، ومحسن منصور، وندا بهجت، وسمسم شهاب، وأحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.



وأحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، وزكي فطين عبد الوهاب، وشيرين، وضياء عبد الخالق، وفارس رحومة، ومحمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.