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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 9 سبتمبر 2023

صدى البلد

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 9-9-2023، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 99.06 جنيه للشراء، و100 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 96.71 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 99.91 جنيه للشراء، و100.37 جنيه للبيع.
 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
99.91 جنيه للشراء.

100.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
99.06 جنيه للشراء.

100 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
99.74 جنيه للشراء.

100 جنيه للبيع.
 
سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
96.71 جنيه للشراء.

100.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
97.30 جنيه للشراء.

100.37 جنيه للبيع.
 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
100.13 جنيه للشراء.

100.32 جنيه للبيع.

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