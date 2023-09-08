للطلاب والمعلمين.. منع الموبايلات الحديثة والتدخين في المدارس خلال العام الجديد

قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر تواجد أو استخدام الموبايل المزود بكاميرا، في المدارس، خلال العام الدراسي الجديد، سواء للطلاب أو المعلمين.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم: "سنسمح فقط بالتليفون المحمول غير المزود بكاميرا، شرط عدم استخدامه في أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين.

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي، وكافة المؤسسات التعليمية، والإدارات، والمديريات، وجميع الجهات التابعة للوزارة، مشددا على ضرورة وضع علامة “ممنوع التدخين” في مكان بارز من المنشأة التعليمية.

وحذر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من مخالفة هذه التعليمات، مشددا على أنه سيتم توقيع العقوبات على المخالفين.

كما قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام المعلمين في العام الدراسي الجديد، بارتداء الملابس التي تليق بمكانتهم في المدارس؛ باعتبارهم قدوة يحتذى بها.

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام طلاب المدارس، بالزي المدرسي الموحد، طوال العام الدراسي الجديد؛ وذلك حرصا على الانضباط داخل المدرسة.

وتقرر أيضاً تخصيص الحصة الأولى لكل المراحل التعليمية في العام الدراسي الجديد 2023-2024؛ للحديث عن المشروعات القومية، والولاء والانتماء.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بذل كافة الجهود الممكنة؛ لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة أشكاله، وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية، من خلال إذاعة الأغاني الوطنية، والأغاني التي تقدر المعلم والمدرسة، وضرورة الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني في أثناء طابور الصباح، بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدينية.

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تنظيم رحلات مدرسية؛ لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية، والأماكن السياحية.