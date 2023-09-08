الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية: نجحنا في توفير 40 ألف فرصة عمل

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو مجلس النواب، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ يُعد أمرًا في غاية الأهمية، مؤكدا أن هذا التحالف حقق إنجازات استثنائية على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور طلعت عبد القوي، خلال مداخلته في برنامج "خط أحمر" الذي يُقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أن الاتحاد أنفق أكثر من 12 مليار جنيه على دعم الأسر الأكثر احتياجًا؛ ما يُمثل مساعدات ومساندة تجاوزت الـ 30 مليون مواطن، مشيرا إلى تقديم مساعدات غذائية لـ 25 مليون مواطن، وتقديم خدمات طبية لـ 5 ملايين مواطن آخرين.

وأكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنهم نجحوا في توفير 40 ألف فرصة عمل، وزراعة 150 ألف فدان من القمح، لافتا إلى دعم الأفراد ذوي الإعاقة، وتنظيم وضعهم القانوني بشكل مناسب.