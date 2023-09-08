شوقي علام يكشف أهداف مؤتمر الإفتاء العالمي المقرر انعقاده أكتوبر المقبل| فيديو

استعرض الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، فعاليات المؤتمر العالمي القادم للأمانة العامة والمقرر عقده يومي 18 و19 أكتوبر 2023، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة".

وأضاف شوقي علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، للمؤتمر رسالة واضحة، وهي إبراز دور الفتوى والمؤسسات الإفتائية في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها البشرية في الألفية الثالثة.

أهداف المؤتمر

وأضاف المفتي، أن هناك عدة أهداف للمؤتمر، منها: إبراز دَور الفتوى في القضايا الإنسانية المحورية، وكذلك دعـم التوجـهــات الـعـالـمـيـة لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية وغيرها، مع التأكيد على ضرورة التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة.

وتطرق المفتي إلى محاور المؤتمر التي تشمل كل التحديات التي تواجه الحاضر والمستقبل وعلاقتها بالفتوى، منها التحديات الفكرية والأخلاقية والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني.