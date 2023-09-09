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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير الهند بالقاهرة: مصر شهدت تطورًا كبيرًا في عدة مجالات خلال السنوات الأخيرة

السفير الهندي بالقاهرة
السفير الهندي بالقاهرة

أكد السفير الهندي في القاهرة، إجيت جوبتيه، أن العلاقات بين مصر والهند تمتد لأكثر من 4000 سنة، وأن كلا البلدين يعتبران جزءًا من أقدم حضارات الإنسانية على وجه الأرض.

وخلال حديثه مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة تن، أشار إلى الإنجازات الرائعة التي حققتها مصر على مر العصور، مؤكدًا أنه من الصعب أن نجد حضارة تاريخية مثلها في العالم، وهذا على مدى آلاف السنين.

وأضاف السفير الهندي أن مصر قد شهدت تطورًا كبيرًا في مجموعة متنوعة من المجالات خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية ونظام الطرق السريعة.

 

أجيت جوبتيه الإعلامي نشأت الديهي مصر والهند نشأت الديهي قناة تن

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