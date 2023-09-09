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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير الهند: العلاقات مع مصر ممتدة منذ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

صدى البلد

أكد السفير الهندي في القاهرة، إجيت جوبتيه، على أهمية وقوة العلاقات التي تجمع بين مصر والهند، حيث تمتد هذه العلاقات لأكثر من 4000 سنة، ويعتبر كل من البلدين جزءًا لا يتجزأ من أقدم حضارات الإنسانية في التاريخ.

وأثناء مشاركته في حوار مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة تن، ألمح إلى عمق العلاقات بين البلدين منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات قوبلت بالاحترام المتبادل وساهمت في تعزيز التقارب الثقافي بين الشعبين.

وأشار السفير الهندي إلى التقدم الكبير الذي شهدته مصر في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية وتحسين نظام الطرق السريعة. وأعرب عن توقعه بأن تصبح الهند إحدى القوى الاقتصادية الكبرى في غضون الست سنوات القادمة، مؤكدًا أن الهند تمثل مصدر إلهام للعديد من الدول الإفريقية والآسيوية بفضل تاريخها الطويل من الكفاح ضد الاستعمار وازدهار اقتصادها الحديث.

الراحل جمال عبد الناصر السفير الهندي نشأت الديهي مصر والهند توك شو

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