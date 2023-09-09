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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. ختام فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي | أبرز الجوائز المتوقعة

صدى البلد

تختتم اليوم، فعاليات النسخة ٨٠ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، التي شهدت  عدد كبير من الأفلام القوية من أنحاء العالم وغاب عنها الكثير من نجوم هوليوود.

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مرور عدد محدود من النجوم لحضور عروضهم الأولى لأعمالهم المميزة هذا العالم بداية من آدم درايفر، باتريك ديمبسي، جيسيكا تشاستين، بيتر سارسجارد، وغاب عن الحضور برادلي كوبر وإيما ستون وغيرهم.

كما حضر المهرجان عدد كبير من المخرجين أبرزهم وودي ألن، ميشيل فرانكو، آفا دوفيرناي، وغيرهم.

ونالت العديد من الأفلام التي عرضت في المهرجان إشادات قوية وتقييمات عالية، على رأسها poor things وThe killer و green border و Ferrariو Maestro ضمن ٢٣ فيلما متنافسا على جائزة الأسد الذهبي.

ويعد فيلم  Poor Things للمخرج يورجوس لانثيموس الذي تقوم ببطولته إيما ستون ومارك رافالو هو الأقرب للفوز بجائزة الأسد الذهبي، ويأتي فيلم Green Border في المرتبة الثانية بعده، وفي حال فوزه تكون هذه المرة الرابعة على التوالي التي يحصد فيها عمل لمخرجة جائزة الأفضل من مهرجان فينيسيا.


وفيلم Green Border مرشح بقوة للفوز بجائزة لجنة التحكيم، في حال حصد   Poor Things  الأسد الذهبي، بعدما أصبح كل عمل غير مسموح له بالحصول على أكثر من جائزة في نفس الفئة.

كما أن برادلي كوبر الذي غاب عن مهرجان فينيسيا هذا العام بسبب إضراب هوليوود هو الأقرب لحصد جائزة أفضل مخرج عن فيلم Maestro، وجيسيكا تشاستين قد تحصد جائزة أفضل ممثلة عن Memory، وهو نفس الفيلم المرشح بقوة لنيل جائزة أفضل سيناريو.

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مهرجان فينيسيا


استقبلت مدينة فينيسيا الإيطالية الأسبوع الماضي، نجوم الفن والسينما من جميع أنحاء العالم لحضور حفل افتتاح النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط أزمة كبيرة تعيشها الأوساط الفنية والمهرجانات العالمية بسبب استمرار إضراب هوليوود.  

استمرت فعاليات المهرجان في الفترة من ٣٠ أغسطس  وحتى ٨ سبتمبر، وضمت لجنة تحكيم المهرجان كلا من المخرج مارتن ماكدونا، ولورا بويتراس، وجين كامبيون، وميا هانسن لوف، والممثل الفلسطيني صالح بكري، والمخرج الإيطالي جابرييل ماينيتي، والممثلة الصينية شو تشي.

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