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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير الهند: قروض بقيمة 20 مليون دولار إلى الدول الإفريقية

صدى البلد

أكد السفير الهندي في القاهرة، إجيت جوبتيه، أن قمة العشرين تهدف إلى تعزيز التعاون والاتحاد بين دول العالم.

 وخلال مشاركته في حوار مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة تن، أشار إلى توقعه بأن الهند ستصبح واحدة من الاقتصاديات الكبرى في غضون ستة أو سبعة أعوام.

وأوضح أن الهند تعمل على دعم الدول الناشئة، حيث ستقدم قروضًا بقيمة 20 مليون دولار إلى الدول الإفريقية. 

وأشار إلى أن الهند ليست مجرد رمز للحضارة في العالم، بل تمثل أيضًا مصدر إلهام للعديد من الدول في إفريقيا وآسيا بفضل تاريخها الطويل من الكفاح ضد الاستعمار، ويتزايد ازدهار اقتصادها في الوقت الحالي. ومن المتوقع أن تحقق الهند مكانة مرموقة ضمن الاقتصاديات الكبرى في غضون ست سنوات.

 

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