"كان" تكشف عن رسالة تحذير أرسلتها إسرائيل إلى حماس

كشفت قناة كان العبرية، عن رسالة تحذير أرسلتها إسرائيل إلى حركة حماس .

وبحسب القناة العبرية، فإن إسرائيل نقلت رسالة تحذيرية لحماس عبر وسطاء بأنه إذا حدثت عمليات إطلاق نار في الضفة أو إطلاق صواريخ خلال الأعياد اليهودية المقبلة، فسيتم الرد بقسوة.

يشار إلى أن هذه الرسالة التحذيرية تأتي على خلفية التصعيد بالضفة الغربية، وازدياد عمليات إطلاق النار، والطعن، وحوادث الدهس.

يذكر أن وزير الجيش الإسرائيلي، يؤاف غالانت، قد أجرى مساء الخميس جلسة تقييم أمني، قبيل الأعياد اليهودية.



وأضاف، "سيكون هناك من سيحاول مهاجمتنا في ظل العيد، لكن أقترح على جميع عناصر الإرهاب بأن لا يحاولوا تجربتنا، إذا لزم الأمر سنوجه ضربة ساحقة لهم". وفق قوله