عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بعد تعرض المغرب لزلزال.. كلمات أوصى بها النبي تحفظك من أي فزع

صدى البلد

تعرضت دولة المغرب صباح اليوم، السبت، لزلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، ما جعل الكثير يبحث عن دعاء الزلزال.

ويفزع الكثير عند وقوع أي زلزال، وأوصانا النبي (صلى الله عليه وسلم) بـ دعاء الفزع من الزلزال، ويستحب الإكثار من التضرع والدعاء والاستغفار والصلاة عند حدوث أي كوارث، إذ قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: «وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا»، لذا يقدم موقع “صدى البلد” دعاء الزلزال.

دعاء الزلزال 

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك 
اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

دعاء الزلزال 

(اللهم أني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك)

دعاء النبي وقت الزلازل والكوارث 

كان النبي صلى الله عليه وسلم وقت الشدائد يدعو (اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك).

هل يجوز قضاء صلاة الوتر في الصباح ؟

حكم الزواج من سيدة فعلت الفاحشة وتابت؟

ماذا نفعل وقت الزلازل والكوارث ؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على «فيسبوك»، عن دعاء الفزع من الزلزال، أنه يستحب التضرع بالدعاء والإكثار من الصلاة والاستغفار عند حدوث الزلازل ونحوها، إذ قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: « وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا».

وذكر الفقهاء عن دعاء الفزع من الزلزال، أنه يفضل الإكثار من الاستغفار وذكر الله سبحانه وتعالى مثلما يحدث في الكسوف والخسوف، ويردد الشخص: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به». 

هذه الكلمة تفتح باب للشيطان.. الأزهر للفتوى يحذر منها

فعل من الكبائر حذر منه النبي وسبب في عذاب القبر

دعاء الزلازل 

اللهم بواسع رحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارحم ضعفنا وفرج همنا واجبر كسرنا وآمن خوفنا.

اللهم أني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين.

اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، ونسألك أن تغفر وترحم جميع موتى المسلمين.

اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.

اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.

اللهم انك انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء نحن عبيدك بنو عبيدك نواصينا بيدك ماض ٍ فينا حكمك عدل فينا قضاؤك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم ادفع عنا البلا والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اني استودعك جميع المسلمين والمسلمات في هذه البلاد.

دعاء الزلزال دعاء النبي وقت الزلازل والكوارث ماذا نفعل وقت الزلزال والكوارث ماذا نفعل وقت الزلزال ماذا نفعل وقت الزلازل والكوارث دعاء الزلازل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب المغرب

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

مشاهد مخيفة.. لقطات توثق لحظة وقوع زلزال عنيف في المغرب| فيديو

ترشيحاتنا

علي هامش قمة مجموعة العشرين.. السيسي يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية ولولا داسيلفا

اتحاد جدة يرفض الانسحاب من صفقة محمد صلاح.. ومنافس جديد في الصورة

بعد التهديد الأمريكي.. بوتين يبعث رسالة لزعيم كوريا الشمالية

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة والطقس هذا الأسبوع مستقر

تفاصيل زلزال المغرب الكبير.. مبان تتمايل وهرع المواطنين للشوارع ووقوع ضحايا| شاهد

15عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي يطالبون بعدم إعفاء الإسرائيليين من تأشيرات الدخول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببنطال جينز مقطع.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

زلزال المغرب.. أكثر الأماكن الآمنة في المنزل أثناء حدوث الهزات الأرضية

مشاهد جديدة صادمة من زلزال المغرب المدمر| شاهد

بدون لحوم ... طريقة عمل المسقعة بالبطاطس

فيديو

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

عن إتجاهه للغناء.. الملحن محمد يحيى: إحنا ولا بتوع المهرجانات اللي المفروض نغني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ